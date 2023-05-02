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Максимов Иосиф Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Иосиф
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
6439. Максимов Иосиф Тимофеевич, 22 л., Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Лучино. Смоленск. Г. С. Ст. ст. 142, 197, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26/ІІ—26.

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