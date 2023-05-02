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Грищенко Гавриил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грищенко
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
05 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46300. ГРИЩЕНКО, ГАВРІИЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Александрійск. у., Звенигородск. в., пос. Ново-Свѣтлополья, 21 г.; — Александрійск. У. С. (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 5 Іюня 905. | 904 21718 170 М.

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