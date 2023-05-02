Грищенко Гавриил Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грищенко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46300. ГРИЩЕНКО, ГАВРІИЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Александрійск. у., Звенигородск. в., пос. Ново-Свѣтлополья, 21 г.; — Александрійск. У. С. (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 5 Іюня 905. | 904 21718 170 М.
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