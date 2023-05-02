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Маслюков Денис Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маслюков
Имя
Денис
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
6685. МАСЛЮКОВ, ДЕНИС ЛЬВОВИЧ, 30 л. Гр. Гомельск. у., Носовичск. в., с. Зя бровки; — Р. В. Т. Западн. ж. д. Подлог и дача взятки, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 3 дек. 920.

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