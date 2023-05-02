Сузи Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сузи
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3960. СУЗИ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Торопецк. у.;—Н. С. 2 р. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 7 м. и лиш. пр. 2 г. Исп. 23 янв. 922.
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