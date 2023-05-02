Воронков Андрей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 582. ВОРОНКОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 37 л. Гр. Тульск. у., Архангельск. в., с. Федяшево;— Тульск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 85 ч. 3, 105 ч. 2, 109 и 110, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 окт. 922.
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