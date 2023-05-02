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Воронков Андрей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронков
Имя
Андрей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
582. ВОРОНКОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 37 л. Гр. Тульск. у., Архангельск. в., с. Федяшево;— Тульск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 85 ч. 3, 105 ч. 2, 109 и 110, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 окт. 922.

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