Секунда Анна Войцехова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Секунда
- Имя
- Анна
- Отчество
- Войцехова
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 530
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26490. СЕКУНДА (по 1 браку Калужинская), Анна Войцѣхова. Мѣщ., 70 л.; род. въ пос. Щерцовъ, гм. Дзбанки, Ласск. у., жила въ г. Петроковѣ; приг. М. С. 1 уч. г. Петрокова, по 174 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ. Исп. 23 Окт. 1885 г.
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