Аблутаар-Оглы Осман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аблутаар-Оглы
- Имя
- Осман
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 79585. АБЛУТААРЪ-ОГЛЫ, ОСМАНЪ, 20 л. Посел. д. Керменчика, Богатырск. в., Ялтин. у.; — Симферопольск. О. С., 22 Марта 911, 140, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., тюр. 1 г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 22 Сент. 909 г. У. Чл. О. С. по Ялтинск. у., 170¹ М., тюр. 3 м.
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