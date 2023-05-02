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Романович Тимофей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романович
Имя
Тимофей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8331. РОМАНОВИЧ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 42 л., рд. в г. Брест-Литовске. В. Т. Западн. фр. при 7 кав. див. Ст. ст. 113 ч. 1, 202, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 ноября 923.

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