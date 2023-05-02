Перфилов Иван Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перфилов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25186. ПЕРФИЛОВЪ, Иванъ Аѳанасьевъ. Отст. фейерверк. (хлѣбопаш.), 39 л.; род. и прип. Арзамасск. у., Медынцевск. в., въ с. Воронцовѣ; приг. Арзамасск. М. С. 3 уч., по 177 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 24 Янв. 1887 г.
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