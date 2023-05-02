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Киндачук Николай Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киндачук
Имя
Николай
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
03 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
50957. КИНДАЧУКЪ, НИКОЛАЙ КАРПОВЪ (онъ же Киданчукъ), 45 л. Сс. изъ к. Тарск. у., Бутаковск, в., с. Лоскутова, рд. Уманск. у., Вабонск. в., въ д. Герелкеновкѣ; — Омск. О. С., 16 Дек. 910, 152¹ и 1 ч. 1632² У., арест. отд. 1 г. и 3 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 3 Марта 911.94 93401 1 ч. 1655 У. | 90 80775 169 М.92 48427 170 М.

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