Киндачук Николай Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киндачук
- Имя
- Николай
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50957. КИНДАЧУКЪ, НИКОЛАЙ КАРПОВЪ (онъ же Киданчукъ), 45 л. Сс. изъ к. Тарск. у., Бутаковск, в., с. Лоскутова, рд. Уманск. у., Вабонск. в., въ д. Герелкеновкѣ; — Омск. О. С., 16 Дек. 910, 152¹ и 1 ч. 1632² У., арест. отд. 1 г. и 3 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 3 Марта 911.94 93401 1 ч. 1655 У. | 90 80775 169 М.92 48427 170 М.
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