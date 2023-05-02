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Мальцев Василий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мальцев
Имя
Василий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
03 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
7441. Мальцев Василий Александров., 16 л., Курганского окр., Чашинск. р., д. Зиминой. Уральск. Обл. С. Ст. 167 (ст. р.), л. с. 2 г. 3 янв. 927.

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