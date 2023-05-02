Фют Казимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фют
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 619
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28126. ФЮТЪ, Казиміръ Ивановъ. Кр. (чернораб.), 27 л.; род. Сѣдлецк. у., гм. Пивиски, въ д. Жуковъ, жилъ Варшав. у., гм. Чисте, въ д. Воля; приг. Гм. С. 2 окр. Варшав. у., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 14 Янв. 1887 г.
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