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Егорова Клавдия Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егорова
Имя
Клавдия
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
2840. ЕГОРОВА КЛАВДИЯ ЕГОРОВНА, 22 л., Демянск. у., Луцк. в., д. Скобова. Н. С. 10 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 мая 923.

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