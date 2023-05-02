Мухин Кирилл Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухин
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7296. МУХИН, КИРИЛЛ ЕВДОКИМОВИЧ, 30 л. Гр. Липецк. у., Товолжанск. в. и с.; — Н. С. 6 р. Липецк. у. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 18 июля 920.
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