Новиков Сергей Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10149. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 35 л., Карачевск. у., Руженск. в., д. Кошкаданово. В. Т. Триб. Занадн. окр. Ст. 114 ч. 1, пор. пр. 3 г. Исп. 4 мая 923.
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