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Новиков Сергей Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Сергей
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
04 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
10149. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 35 л., Карачевск. у., Руженск. в., д. Кошкаданово. В. Т. Триб. Занадн. окр. Ст. 114 ч. 1, пор. пр. 3 г. Исп. 4 мая 923.

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