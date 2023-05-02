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Михайлов Федор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Федор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
9302. МИХАЙЛОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Мало-Вишерск. у., Пожарск. в., д. Мужилово. Курск. Губсуд. Ст. ст. 95 и 188, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 сент. 923.

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