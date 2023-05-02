Олькин Яков Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олькин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10309. ОЛЬКИН ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Петрозаводск. у., Толвуйск. в. б. Ёкатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109 и 114, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 мая 923
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