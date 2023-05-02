Мазурек Людвик Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазурек
- Имя
- Людвик
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48470. МАЗУРЕКЪ, ЛЮДВИКЪ АНДРЕЕВЪ. К. Холмск. у., гм. Букова, д. Букова-Большая, 45 л.; — М. С. г. Холма (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 14 Апр. 905.
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