Мазурек Людвик Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазурек Людвик Андреев

Мазурек Людвик Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазурек
Имя
Людвик
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
14 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
48470. МАЗУРЕКЪ, ЛЮДВИКЪ АНДРЕЕВЪ. К. Холмск. у., гм. Букова, д. Букова-Большая, 45 л.; — М. С. г. Холма (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 14 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close