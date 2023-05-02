Катеринчак Игнатий Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Катеринчак
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133607. КАТЕРИНЧАКЪ, ИГНАТІЙ КОРНѢЕВЪ. К. Ямпольск. у., в. и с. Саинки, 22 л.; — К.-Подольск. О. С. 7 Сент. 909, 12, 13, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Сент. 909.
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