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Мазитов Нейметжан Касьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазитов
Имя
Нейметжан
Отчество
Касьянович
Дата исполнения приговора
16 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
6306. Мазитов Нейметжан Касьянович, 21 г., Ачинск. окр., Боготольск. р., с. Шулдат. Сибирск Крайсуд. Ст. 142. лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/Ѵ—26.

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