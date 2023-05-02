Дранишников Тарас Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дранишников
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2717. ДРАНИШНИКОВ ТАРАС ИГНАТЬЕВИЧ, 37 л., Ачинск. у., Ужурийск. в., д. Мариасовой. Амурск. Губсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 2 г. 10 м. 17 д. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18/ІІ—24.
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