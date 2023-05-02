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Гришко Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гришко
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
12 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
2613. ГРИШКО, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. Екатеринодарск. у.; — Р. Т. Кубанско-Черноморск. водотрана. Взяточнич., пр. 1 г. Исп. 12 авг. 920 г.

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