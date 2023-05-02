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Нечипорук Петр Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нечипорук
Имя
Петр
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
30 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
24494. НЕЧИПОРУКЪ, Петръ Прокофьевъ. Отст. ряд. (чернораб.), 50 л.; род. и прип. Заслан. у., въ с. Бѣловѣ, приг. Заславо-Острож. Съѣзд. М. С. (во 2 р.), по 5 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ и 2 м. Исп. 30 Янв. 1887 г.

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