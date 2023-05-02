Шихова Ксения Константиновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шихова
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Константиновна
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4686. ШИХОВА, КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 27 л. Гр. Нолинск. у., Татауровск. в., д. Валовской;— Н. С. 4 уч. Нолинск. у. Убийство, лиш. св. 4 ½ г. Исп. 10 марта 922.
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