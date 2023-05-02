Малькевич Иосиф Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малькевич
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58899. МАЛЬКЕВИЧЪ, ІОСИФЪ АНТОНОВЪ. К. Иллукстск. у., Штейнензеск. в., 27 л., рд. т. же у., въ Свентенск. в.; — Митавск. О. С., 169, 2 и 5 м. 170 М., 134, 135, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 12737, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 31 Янв. 909, счит. ср. съ 24 Окт. 908 г. 901 г. М. С 4 уч. Фридр.-Иллук. окр., 169 М. — тюр. 3 м.
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