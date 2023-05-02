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Мусейкина Феодосия Филиппова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мусейкина
Имя
Феодосия
Отчество
Филиппова
Дата исполнения приговора
03 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
96893. МУСЕЙКИНА, ФЕОДОСІЯ ФИлиппова (она же Мосейкина), (урожд. Семененко и Гниленкова), 27 л. Каз. с. Шкураней, Братишевск. в., Полтавск. у.; — Полтавск. О. С., 22 Апр. 911, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. г. Харькова отъ 4 Сент. 910 г. (169 М., тюр. 6 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 3 Іюня 911. | 910 9222 169 М. | 901 56824 169 М. | 909 30575 172 М. (укрыв.). | 902 83415 169 М. | Спр., напеч. въ 909 г. № 109882, счит. недѣйств.

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