Карклин Мартин Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карклин
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3416. КАРКЛИНЪ, МАРТИНЪ МАРТИновъ. К. Вольмар. у., Велико-Роопск. в., 33 л.;—Рижск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1643 у., арест. отд. 1 ½ г. Исп. 21 Дек. 906.
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