Занознов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗанознов Михаил Андреевич

Занознов Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Занознов
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
3343. ЗАНОЗНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 41 г., Курск. г., Дмитриевск. у., Фокинск. в. Курск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. з. 2/ІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close