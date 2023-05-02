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Кордемская Ольга Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кордемская
Имя
Ольга
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
09 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6491. КОРДЕМСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 23 л., Сернурск. к., Ново-Торьянск. в. и с., Марийск. Облсуд, Ст. ст. 105, 116 и 180, лиш. св. 2 г., Исп. 9 июня 923.

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