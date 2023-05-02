Александров Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12671. АЛЕКСАНДРОВ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л. Гр. Переяславск. у., Смоленск. в.; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Хищение, лиш. св. 1 г. и 6 м., в т. ч. 8 м. условно. Исп. 11 Февр. 920.
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