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Попов Степан Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Степан
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10633. Попов Степан Петрович, 27 л., Ленинградск. г., г. Лодейного-Поля. Н. С. 1 уч. Лодейнопольск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 9 февр. 926.

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