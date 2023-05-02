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Бердин Никита Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердин
Имя
Никита
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130017. бЕРДИНЪ, НИКИТА ГАВРИловъ. К. Уфимск. у., Архангельск. в., д. Старой Березовки, 30 л.; — Г. С. 3 уч. г. Уфы 5 Сент. 909, 169, 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 21 Сент. 909. | 909 87696 169 М.

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