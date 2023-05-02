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Эльтаров Арсамах Хабиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эльтаров
Имя
Арсамах
Отчество
Хабиевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
13793. Эльтаров Арсамах Хабиевич, 26 л., Сев.-Осетинск. обл., с. Эммаус. Осетинск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 13 апр. 926.

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