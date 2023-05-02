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Дарская Мария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дарская
Имя
Мария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3747. ДАРСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 27 л., г. Киева. В. Т. Триб. южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 116, 85, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 апр. 923.

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