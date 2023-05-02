Дарская Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дарская
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3747. ДАРСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 27 л., г. Киева. В. Т. Триб. южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 116, 85, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 апр. 923.
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