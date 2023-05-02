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Михайлов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
26735. МИХАЙЛОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Юхновск. у., Дубровск. в.; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 15 мая 920.

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