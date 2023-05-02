Степанов Максим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 618
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17364. СТЕПАНОВЪ, МАКСИМЪ ФЕДОРОВЪ. Обыв. в. и зав. Саткинскаго, Златоустов. у., 52 л.; — Г. С. зав. Златоустов. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Янв. 909.
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