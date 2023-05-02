Андрейченко Иван Демидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрейченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Демидов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44885. АНДРЕЙЧЕНКО, ИВАНЪ ДЕМИдовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Роменск. у., в. и с. Красной Слободы, 42 л.; — Ставропольск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 148, 1666 и 1681 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 24 Мая 905. | 902 93613 169 М. | 99 88066 1643 У.
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