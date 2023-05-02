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Арабули Епхуа Куртчелов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арабули
Имя
Епхуа
Отчество
Куртчелов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129595. АРАБУЛИ, ЕПХУА (ГЕОРГІЙ) Куртчеловъ. К. Тіонетск. у., с. Датвиси, 22 л.; — Тифлисск. О. С., 119, 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Сент. 909.

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