Арабули Епхуа Куртчелов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арабули
- Имя
- Епхуа
- Отчество
- Куртчелов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129595. АРАБУЛИ, ЕПХУА (ГЕОРГІЙ) Куртчеловъ. К. Тіонетск. у., с. Датвиси, 22 л.; — Тифлисск. О. С., 119, 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Сент. 909.
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