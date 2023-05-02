Письменов Алексей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Письменов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7730. ПИСЬМЕНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., г Белева В. Т. Зап. Сибирск окр. Ст. ст. 105 и 114а, лиш. св. 11 м. 11 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 июня 923
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