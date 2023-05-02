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Кириллов Петр Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириллов
Имя
Петр
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5897. КИРИЛЛОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 24 л., б. г. Царицына, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 108, лиш. св. 1 г., Срок исп. не указ., осужд. 13 авг. 923.

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