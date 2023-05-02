Станкевич Осип Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Станкевич
- Имя
- Осип
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88002. СТАНКЕВИЧЪ, ОСИпЪ СТЕПАновъ, 51 г. К. изъ сс. Керенск. у., Нижне-Ильинск. в., д. Коробельниковой, рд. Дриссен. у., въ в. и с. Освейскомъ; — Доб. М. С. 4 уч. Ишимск. у., 23 Марта 911, 16¹, 169 и 170 М., тюр. 10 м., съ зач. 1 м. предв. заключ. Исп. 26 Апр. 911. | 906 66029 170 М. | 99 104665 172 М. и У. о сс.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.