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Круцкий Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круцкий
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7134. КРУЦКИЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Барнаульск. у., Боровлянск. в., с. Серебренникова. Алтайск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 февр. 923.

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