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Залюбов Николай Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Залюбов
Имя
Николай
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
46831. ЗАЛЮБОВЪ, НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬевъ. К. Вышневолоцк. у., Доркск. в., с. Коломны, 35 л.; — Тверск. О. С. (во 2 р.), 1647 У., арест. суд. 2 г., Исп. 7 Іюня 905. | 902 49807 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 22394.

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