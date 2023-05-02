Чеснокова Татьяна Гаврилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чеснокова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Гаврилова
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141219. ЧЕСНОКОВА, ТАТЬЯНА ГАВРИлова. К. Бійск. у., Троицк. в., с. Тайнинскаго, 24 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 1 ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 24 Окт. 909.
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