Аляев Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляев Константин Михайлович

Аляев Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аляев
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
114. Аляев Константин Михайлович, 21 г., Кирсановск. у., Курдюковск. в., д. Шабловки. Н. С. 2 уч. Кирсановск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 14/ѴІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.