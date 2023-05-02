Павлов Федор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Федор
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7369. ПАВЛОВ ФЕДОР, 21 г., Холмск. у., д. Таижино. Н. С. 1 уч. Холмск у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 19 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.