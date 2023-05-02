Рухлов Сергей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рухлов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28323. РУХЛОВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 44 л. Гр. Ярославск. у., Ставотинск. в., д. Константиново; — Р. Т. г. Ярославля. Преступ. действ., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 23 апр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.