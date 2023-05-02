Ульянов Василий Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29737. УЛЬЯНОВ, ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 38 л. Гр. Глазовск. у., Н.-Чканск. в., д. Н.-Гуры; — Н. С. 9 уч. Глазовск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 2 г., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 18 дек. 920.
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