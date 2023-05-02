Егошин Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егошин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14830. ЕГОШИН, ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 36 л. Гр. Уржумск. у., Ново-Тарьяльск. в., д. Ново-Благородной; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л. Исп. 8 окт. 920.
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