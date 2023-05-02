Симонов Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Константин Федорович

Симонов Константин Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонов
Имя
Константин
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9116. СИМОНОВ КОНСТАНТИЧ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., г. Ржева, Н. С. 1 уч. Ржевск. у. Ст. 180 п. «б». лиш. св. и пор пр. 2 г. Иетм. 22 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.